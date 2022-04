Stamattina Gualdo Tadino si è svegliata scossa da una tragica notizia. Intorno alle 22.30 di ieri, a causa di un incidente stradale accaduto lungo la Flaminia nei pressi di Pontecentesimo nel comune di Valtopina, ha perso la vita Gianluca Graciolini.

Vicesindaco e assessore nelle giunte Pinacoli e Scassellati, Graciolini era conosciutissimo in città per la sua attività politica e per il suo attivismo nel mondo del volontariato.

Conosciuto anche a livello regionale per aver ricoperto diversi incarichi, faceva attualmente parte del Coordinamento Arci Solidarietà. Era stato dirigente a livello regionale di partiti della sinistra, quali Rifondazione e altri.

Oltre a una lunghissima carriera come consigliere comunale dal 1999 al 2014, era stato vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali nella giunta del sindaco Angelo Scassellati dal 2004 al 2009. Ancora prima, con la stessa delega, aveva lavorato a fianco del sindaco Rolando Pinacoli nell’ultimo anno della legislatura.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha esternato il suo dolore con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook: “Ieri sera ci eravamo dati appuntamento per oggi. Avevamo tante cose da fare. Progetti per affrontare le emergenze, stare al fianco dei più deboli ed emarginati. Eravamo cresciuti insieme e condiviso tante battaglie a viso aperto, sempre dalla stessa parte, sempre col sorriso sulle labbra. Da oggi mi sento più solo e triste, ma quelle battaglie continuerò a portarle avanti sapendo che ti avrò sempre al mio fianco. Ciao Compagno, fai buon viaggio“

È stato un frontale violentissimo accaduto all’altezza di Pontecentesimo, quello che ha causato la scomparsa di Gianluca Graciolini e il ferimento grave dell’altro automobilista coinvolto, anche lui di Gualdo Tadino. Un 23enne che si trova attualmente in gravissime condizioni presso l’ospedale di Foligno. Il giovane è stato sottoposto nella notte a due interventi chirugici.

Ai familiari di Gianluca vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.