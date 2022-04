Istituto Casimiri, plauso agli studenti partecipanti alle Olimpiadi di Filosofia

Sono stati resi noti i risultati della gara regionale delle Olimpiadi di Filosofia, svoltasi in modalità on line l’11 marzo scorso.

Gli studenti dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino che hanno partecipato alla prova, Francesco Maria Brunozzi e Laura Gioia per la sezione in lingua italiana, Aurora Di Benedetto e Teresa Venarucci per la sezione in lingua straniera, si sono distinti nell’elaborazione di un saggio filosofico sviluppato a partire da una delle tracce proposte dalla commissione nazionale, composta da docenti membri della SFI -Società filosofica italiana.

Ai giovani aspiranti filosofi è andato il plauso della dirigenza e del corpo docente del “Casimiri”.