280 bikers a Casacastalda per la benedizione dei caschi

Neanche il freddo pungente e la possibilità di pioggia hanno frenato i circa 280 motociclisti che domenica 3 aprile si sono dati appuntamento al Dolmen di Casacastalda per la “Benedizione dei Caschi”, uno degli eventi che dà il via alla stagione su due ruote.

Presenti 23 motoclub, con in prima fila l’associazione MotoTurismoUmbria e il Moto Club Vigili del Fuoco di Perugia, i bikers hanno raggiunto il monumento punto di riferimento per i centauri e atteso che don Raniero Menghini impartisse loro la benedizione.

A ricevere i motociclisti il sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli. Un appuntamento che ha visto al presenza del comandante della Compagnia Carabinieri di Perugia, Tamara Nicolai, di Oriano Anastasi, presidente del Moto Club dei Vigili del Fuoco, e di Eros Celaia, presidente del Motoincontro “Fabio Celaia”. In collegamento streaming la giornalista di Rai Tg2 Motori, Maria Leitner, che non è potuta essere fisicamente presente ma che ha voluto ugualmente dare il proprio saluto.

Dopo il tradizionale minuto di rumore per ricordare i motociclisti che non ci sono più, la partenza per il giro turistico verso Valfabbrica, Pianello e Sant’Egidio con conclusione al Centro Commerciale di Collestrada per l’aperitivo.