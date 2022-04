Cambiotti: “Sul piano parcheggi l’amministrazione pecca di presunzione”

Torna sul piano parcheggi il gruppo consiliare Siamo Gualdo – Fratelli d’Italia, con una nota che vuole stigmatizzare l’azione dell’amministrazione comunale.

“Ci troviamo ancora una volta davanti a una incomprensibile chiusura da parte di questa Giunta. I cittadini, le associazioni di categoria, i semplici lavoratori che si recano in centro ogni giorno, chiedono da settimane un confronto sereno sulla questione parcheggi – afferma il capogruppo Roberto Cambiotti – Non vogliamo negare ci sia bisogno di regolarizzare alcune situazioni senz’altro caotiche, ma non possiamo neanche immaginare una città in rivolta senza che vi sia un passo in avanti promosso dal Sindaco. Come su altre vicende si preferisce chiudersi nel palazzo ignorando le legittime rimostranze di chi il centro storico lo vive.

Per Siamo Gualdo – FdI “il piano parcheggi, così come è stato partorito, scontenta tutti” e chiede che una soluzione venga trovata al più presto.

Cambiotti evidenzia la necessità di una adeguata pianificazione di interventi per incentivare la fruizione del centro, altrimenti è inutile sistemare il problema delle soste, sia brevi che lunghe. “Le piazze cittadine sono deserte ad ogni ora – sottolinea – e questo rappresenta un campanello d’allarme che dovrebbe far riflettere chi ci amministra. Invece si continua con un braccio di ferro ad oltranza che sta devastando ancor di più il tessuto sociale e imprenditoriale cittadino.”

Il capogruppo di Siamo Gualdo – Fratelli d’Italia si chiede “a chi giova blindare il centro storico se non ci va nessuno? Perché non si propone alla popolazione una progettazione organica di iniziative e strumenti atti ad arricchire l’offerta attuale in modo tale che l’ordine a cui si vuole tendere sia quantomeno più digeribile per tutti? Siamo partiti dal tetto, anziché iniziare dalle fondamenta. In questo modo condanniamo le attività economiche, produciamo significativi disagi ai residenti e non invogliamo nessuno a venire a Gualdo. Perché continuare su questa strada se le prime settimane già fanno registrare una pericoloso svuotamento di vie e piazze?“

Siamo Gualdo – Fratelli d’Italia chiederà quindi la convocazione dell’apposita commissione consiliare “per invitare tutti i soggetti interessati a intervenire con osservazioni e proposte, utili ad addivenire a doverosi correttivi”.

“La sensazione è che – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – si voglia definitivamente sfibrare la tenuta economica di già fragili operatori, anche se non ne afferriamo le motivazioni. Non ci spieghiamo questa ingiustificata chiusura, mista alla solita arroganza di chi vuole imporre la propria visione senza mai concertare alcuna scelta. Ci sfugge il senso di tanta prosopopea, utile solo a seminare altre macerie in una città già ampiamente compromessa” – conclude il consigliere.