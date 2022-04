Gli studenti dell’Omnicomprensivo di Nocera hanno incontrato l’ex presidente del Senato Pietro Grasso

All’Auditorium di Foligno, si è tenuto un incontro degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Nocera Umbra e Valtopina e di secondo grado dell’“Omnicomprensivo Dante Alighieri” (biennio Liceo Scienze Umane e Iti Sigismondi), con l’ex presidente del Senato ed ex magistrato Pietro Grasso, autore del libro “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”.

Questo appuntamento è stato voluto fortemente dalla presidente dell’associazione Fulgineamente, Ivana Donati, e da Antonio Olivieri della Demea Eventi Culturali.

All’evento erano presenti anche alcune scuole del territorio folignate e la secondaria di Spello che da anni, come l’Omnicomprensivo di Nocera, partecipano al progetto lettura e incontro con l’autore, che offre la possibilità ai ragazzi di dialogare con l’autore del libro acquistato.

In particolare quest’anno, in occasione del trentennale della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, grandissimi amici del senatore, è stata offerta ai ragazzi la possibilità di conoscere personalmente non solo il giudice e lo scrittore, ma soprattutto l’uomo Pietro Grasso.

I ragazzi dell’Omnicomprensivo “Dante Alighieri” hanno messo a dimora un albero di ulivo, dove sono state appese frasi tratte dal libro di Pietro Grasso, per rievocare l’albero della legalità nei pressi dell’abitazione di Falcone.

Durante l’incontro gli studenti hanno posto alcune domande attraverso le quali il senatore si è raccontato e quindi, insieme ai docenti, hanno commentato l’evento, con la consapevolezza di aver assistito a una grande lezione di educazione civica.