Gualdo Tadino, il mercato del giovedì torna in piazza Federico II

Il mercato settimanale di Gualdo Tadino, che negli ultimi due anni di pandemia era stato trasferito per motivi di sicurezza sanitaria nella zona dello stadio, tornerà da giovedì 7 Aprile nella sua collocazione originaria di piazza Federico II di Svevia. Quella che si pensava essere una collocazione temporanea a causa dell’arrivo del luna park in piazza Caduti di Nassiriya, diventa così una sistemazione definitiva.

La decisione è arrivata a seguito del tavolo di concertazione tra l’amministrazione Comunale, Fiva, Confesercenti e Confcommercio che si è svolto lo scorso 29 marzo. Nella presa del provvedimento ha contribuito anche lo studio realizzato dall’ingegnere Sergio Spigarelli, che ha certificato il fatto che in centro storico non è possibile tenere eventi di natura permanente, come il mercato settimanale, ma solo iniziative di carattere occasionale (questo probabilmente perché si era pensato allo spostamento del mercato nel centro storico, ndr)

Anche la Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche, Confcommercio e Confesercenti hanno espressamente richiesto lo spostamento nella location originaria (documento FIVA Confcommercio – documento Confesercenti).