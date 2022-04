Gualdo Tadino. Si incendia l’automobile, il conducente 82enne esce illeso

La squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana è intervenuta stamattina per l’incendio di un’autovettura avvenuto a Gualdo Tadino, nei pressi del cimitero in località Vaccara. Il conducente della Fiat Punto, un ottantaduenne, è riuscito fortunatamente a fermarsi in tempo e mettersi in salvo.

QUI SOTTO IL VIDEO DELL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO