Fiorella Mannoia a Gualdo Tadino. Prevendite aperte da oggi

Sicuramente sarà l’evento clou dell’estate 2022. Una location magnifica che si sposerà con una delle interpreti più amate dal pubblico italiano. Parliamo di Valsorda e Fiorella Mannoia, che si “conosceranno” domenica 7 agosto, quando alle 17.30 la cantante salirà sul palco che verrà allestito nei pressi del laghetto, nello stesso punto che ha visto lo scorso anno esibirsi Ludovico Einaudi. L’appuntamento fa parte del programma di Suoni Controvento, il festival promosso da Aucma che ormai da anni arricchisce la la fascia appenninica con eventi di spessore.

Il tour della cantante romana prende il nome dalla trasmissione che ha visto la Mannoia protagonista su Rai Tre fino allo scorso mese di marzo, La Versione di Fiorella. Partita da Bologna, la tournée vede sul palco Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

«Lo scorso anno con il maestro Einaudi è stato un successo – ha detto l’assessore alla Cultura del comune di Gualdo Tadino Barbara Bucari – Così, insieme agli organizzatori di Suoni controvento, abbiamo voluto proseguire con un grandissimo nome della musica italiana, forse la più grande interprete italiana degli ultimi trent’anni. Fiorella Mannoia nella splendida cornice di Valsorda rappresenta sicuramente per questa città l’evento più importante di sempre. Ringrazio il direttore artistico Gianluca Liberali e la presidente Lucia Fiumi per continuare a credere in questo grande evento umbro“.

Le prevendite saranno aperte dalle ore 18 di oggi, 11 aprile, sui circuiti TicketItalia e TicketOne.