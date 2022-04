Ente Giochi, concluso il triennio di presidenza di Cinzia Frappini

Con l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, in seno all’Ente Giochi de le Porte si è concluso ufficialmente il triennio di presidenza di Cinzia Frappini. Nella serata di lunedì 11 aprile, infatti, presso la Taverna di San Benedetto si è tenuta l’Assemblea dei Rappresentanti dell’Ente Giochi per discutere quello che è stato l’ultimo atto di questi tre anni.

La seduta si è aperta con la lettura da parte del presidente della relazione morale a sua firma, nella quale ha ripercorso i tratti salienti dell’attività svolta nel triennio, unitamente al consiglio direttivo, all’ufficio di presidenza e a tutta la squadra. Cinzia Frappini ha ringraziato anche i Priori, le Commissioni e le quattro Porte che, riporta una nota dell’Ente “hanno contribuito nel triennio all’organizzazione, promozione e tutela della Festa, in un periodo storico di emergenza sanitaria in cui non è stato facile optare per scelte e decisioni mai sperimentate prima.”

A conclusione della lettura, il presidente ha ribadito con orgoglio la sottoscrizione della Carta Fondamentale dei Giochi de le Porte, uno degli obiettivi più importanti raggiunti durante il mandato triennale. “Viene lasciata a chi verrà non solo una grande eredità, ma soprattutto un importante compito, quello di dare attuazione al suddetto documento per il bene e la crescita dei Giochi e della città tutta”, è sottolineato nel comunicato dell’Ente.

E’ stato infine illustrato il bilancio consuntivo 2021, che, dopo aver visto il voto favorevole all’unanimità della Commissione Bilancio e del Consiglio Direttivo, ha avuto a sua volta l’approvazione unanime e il plauso dell’assemblea, con la presidente Cinzia Frappini visibilmente commossa, e un Ufficio di Presidenza e una squadra che si sono detti orgogliosi e soddisfatti del grande lavoro di gruppo svolto con impegno e dedizione.