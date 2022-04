Raponi-Cappelletti-Minelli: “Stiamo aspettando risposte sul piano parcheggi”

Il piano parcheggi redatto dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino continua a tener banco sul fronte delle polemiche da parte dei cittadini e ovviamente anche politiche. Su questo tema è stato diramato dai gruppi consiliari di minoranza Lega, Cappelletti Sindaco e Forza Italia un comunicato stampa di sollecito all’interrogazione presentata lo scorso febbraio.

“Stiamo aspettando ancora di avere delucidazioni in merito a chi ha redatto il piano parcheggi e conoscerne la sostenibilità economica – fanno sapere i consiglieri Alessia Raponi, Paolo Cappelletti e Silvia Minelli.

“Vogliamo sapere le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a pensare di rendere a pagamento una cospicua parte dei parcheggi del centro storico e zone limitrofe, non tenendo conto del grave danno alle attività economiche e ai residenti. Il centro storico di Gualdo Tadino – si legge nella interrogazione – versa infatti sempre più in condizioni critiche dal punto di vista economico, sociale, di spopolamento da parte di residenti e di chiusure di attività commerciali. Gli stessi cittadini hanno espresso sui social il loro malessere, malumore, disagio e incertezza nei confronti del piano parcheggi, dimostrando di non essere assolutamente favorevoli a queste scelte”.