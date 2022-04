“Hub Particular” a Cuba entra nel vivo. Il bilancio del sindaco Presciutti

La delegazione italiana del progetto internazionale “Hub Particular – Politiche partecipate per l’artigianato quale motore di sviluppo inclusivo e sostenibile” si trova a Cuba dallo scorso 4 aprile. Il progetto è stato finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con oltre 500mila euro, pari al 78,58% del costo totale. La delegazione è stata impegnata in tavoli di lavoro, incontri istituzionali, esperienze sul campo, come laboratori ceramici, imprenditori economici, con la parte cubana dell’iniziativa.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e quello di Amelia, Laura Pernazza hanno accompagnato nell’isola centroamericana la delegazione italiana del progetto la cui durata prevista è di 30 mesi e che vede il Comune di Gualdo Tadino come soggetto capofila e il Comune di Amelia co-organizzatore dell’iniziativa. C’è inoltre la presenza del Consorzio Itaca, dell’associazione Ong Necos International, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, del Municipio de San Juan de Dios de Cardenas e di Sol & Med Srls, come partner che hanno contribuito e stanno contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’iniziativa.

“Sono stati giorni intensi e costruttivi quelli trascorsi dallo scorso 4 aprile – si legge in una nota stampa – che hanno permesso alla delegazione italiana Hub Particular di incontrare in diverse parti del Paese differenti attori protagonisti interessati al progetto sia in kermesse di alto livello, come il 5to Taller Intenacional de Mujeres Empresarias, sia in momenti istituzionali dedicati, come gli incontri con il Fondo Cubano de Bienes Culturales, con il Viceministro della Cultura di Cuba, Guillermo Solenzal Morales, con la Direttrice del MINCEX Cuba, Inalvis Bonachea Gonzalez, con l’Ambasciatore Italiano a Cuba, Roberto Vellano, con l’esperta Senior dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Alberta Solarino. Ci sono state poi visite presso officine ceramiche per tessere delle nuove relazioni pubbliche con altre soggetti interessati all’iniziativa e più in generale nell’ambito culturale e di promozione economica (Agenzia Interscambio Culturale ed Economico con Cuba, SanRemo Music Awards Cuba 2022)”.

La missione di “Hub Particular” è di contribuire allo sviluppo di paesi partner, in questo caso Cuba, agendo a supporto della capacità di governo delle istituzioni locali e della popolazione attraverso la promozione di servizi di formazione professionale volti ad includere le comunità locali in un processo di sviluppo integrato e sostenibile con particolare attenzione alle fasce vulnerabili e all’imprenditoria femminile prevedendo anche l’acquisto di macchinari i laboratori artigianali nel settore della ceramica. In particolare le giovani imprenditrici cubane che lavorano nel settore artigianale potranno migliorare il loro standard di vita grazie ad un aumento delle capacità imprenditoriali delle loro aziende conseguente alla modernizzazione, formazione e creazione di uno snodo vetrina – un “Hub Particular” per l’appunto – con sede al centro de La Havana, dove sarà possibile avviare un processo di collaborazione tra le imprese secondo i principi dell’economia sostenibile e inclusiva, aumentare le competenze sia dei dipendenti di enti pubblici, sia degli imprenditori attraverso attività di formazione sulle tematiche dell’internazionalizzazione, del marketing e della gestione del ciclo di vita del prodotto.

Le azioni previste sono: la formazione di funzionari pubblici, di giovani imprenditrici e marginalità sociali; gli scambi intergovernativi e borse di studio per giovani donne imprenditrici; l’ammodernamento dei macchinari per laboratori artigianali e la creazione di uno spazio produttivo centrale che funga anche da vetrina, gestione merci indirizzate ai mercati internazionali e punto di riferimento per il turismo internazionale; la reazione di una rete che renda possibile la vocazione all’internazionalizzazione dei produttori locali cubani e il loro sviluppo turistico di settore.

“La visita a Cuba – ha dichiarato il sindaco di Gualdo Tadino – è stata intensa e ricca di appuntamenti vari che ci hanno permesso di incontrare faccia a faccia tutti gli stakeholder interessati a sviluppare il progetto di cooperazione internazionale Hub Particular, finanziato da AICS. Italia e Cuba sono due paesi geograficamente lontani, ma l’interesse mostrato in questi giorni verso “Hub Particular” e le tante iniziative connesse svolte mi fanno affermare che siamo anche due popoli molto simili. L’obiettivo comune che si siamo dati con questa iniziativa è quello di cercare di realizzare a Cuba un modello vincente di sviluppo sostenibile che miri all’internalizzazione del prodotto e che poi possa essere replicato anche in altre parti di Cuba e perché no anche in altri settori che non siano solo quello ceramico.

Presciutti ha ringraziato la delegazione italiana e quella cubana “che ci ha accolto in maniera splendida. Li aspettiamo presto a Gualdo Tadino e Amelia il prossimo giugno, quando si svolgerà la fase successiva del progetto”.

“È la prima volta che il comune di Amelia partecipa a un progetto di cooperazione internazione – ha sottolineato il sindaco amerino Laura Pernazza – Portare il nostro contributo affinché si possano realizzare gli ambiziosi obbiettivi e contribuire alla crescita e allo sviluppo di Cuba e di alcune particolari categorie svantaggiate è motivo di orgoglio e di vanto, soprattutto in questo momento storico in cui assistiamo a divisioni tra paesi diversi. Vorrei ringraziare tutti i partner del progetto per l’opportunità data e le istituzioni cubane per la calorosa accoglienza“.