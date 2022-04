Il Comune di Gualdo Tadino mette in concessione il Centro Sportivo San Guido

Il Comune di Gualdo Tadino affiderà in concessione il “Centro Sportivo San Guido”, presso l’omonima località, e ha diffuso un avviso per le manifestazioni di interesse.

In concessione per sei anni, più altrettanti dietro richiesta, andranno due campi da tennis in terra battuta rossa, una struttura adibita a spogliatoi e servizi e l’area limitrofa.

Possono presentare istanza i soggetti singoli o in associazione temporanea di impresa e consorzi iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività di gestione e conduzione di impianti sportivi ed i soggetti privati che si costituiranno successivamente.

I soggetti partecipanti, a pena di non ammissione alla manifestazione, hanno l’obbligo di recarsi presso l’immobile oggetto della concessione e di prenderne completa visione, previo appuntamento con l’Ufficio Infrastrutture e Impianti del Comune di Gualdo Tadino.

La scadenza è fissata per le ore 13 del 2 maggio 2022.