Liceo Casimiri, iniziato il percorso per costruire una mini stazione meteorologica

Un progetto didattico innovativo coinvolgerà la classe 4B del Liceo Scientifico – opzione scienze applicate – dell’istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino.

Nell’ambito del percorso formativo di informatica, nei mesi di aprile e maggio verrà attivato un ciclo di incontri specifici sul tema della stampa 3D, che consentiranno agli studenti di approfondire aspetti software e di modellazione 3D, per comprendere gli aspetti più legati alla prototipazione fino ad arrivare alla stampa di piccole componenti.

Il progetto si inserisce in un lavoro più ampio di carattere interdisciplinare svolto in coordinamento dal prof. Raspa, docente di informatica, e dal prof. Di Cola, docente di scienze naturali, finalizzato alla realizzazione di un prototipo di pluviometro automatizzato grazie all’utilizzo di sensori e schede Arduino. E’ il primo passo per la costruzione di una mini-stazione meteorologica.