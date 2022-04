Si è svolto oggi, sabato 16 aprile, il primo incontro formale tra il nuovo presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Claudio Zeni e il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti.

“È stata l’occasione per constatare una grande sintonia – scrive l’Ente – Sintonia fondamentale, dato che da quest’anno l’organizzazione di tutti gli eventi sarà in comune“.

“Sono sicuro che questa collaborazione – ha dichiarato Claudio Zeni – ci consentirà di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Si è parlato già dei primi piani operativi, dato che in vista ci sono scadenze imminenti come il Palio di Primavera. Quello di stamattina è stato veramente un bel momento. Si respira un’aria positiva e si cercherà di sfruttarla al meglio per regalare un anno ricco di soddisfazioni, dopo gli ultimi due che hanno purtroppo dovuto fare i conti con l’emergenza pandemica”.

Iniziano quindi ufficialmente i contatti diretti tra Ente e macchina comunale, contatti che saranno costanti e che culmineranno nell’organizzazione dei Giochi de le Porte del 23, 24 e 25 settembre 2022.

Quella di oggi è stata anche l’occasione, per l’Ente Giochi, di salutare un gruppo di profughi ucraini ospitati a Gualdo Tadino. Il presidente Zeni li ha ufficialmente invitati a partecipare agli eventi organizzati dall’Ente Giochi de le Porte.