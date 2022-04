Piano parcheggi: ancora proteste da cittadini, residenti, commercianti e lavoratori del centro

Non si placa la polemica sul piano parcheggi presentato dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino. Stavolta a protestare in maniera formale, con una lettera protocollata presso il Comune, è un gruppo di cittadini, residenti, professionisti e lavoratori del centro storico di Gualdo Tadino.

Pubblichiamo di seguito la missiva.

“La presente per rappresentare all’Amministrazione Comunale alcune perplessità emerse rispetto al recente Piano Parcheggi da parte di alcuni cittadini (residenti e commercianti nello specifico).

Risulta doveroso premettere che la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di compiere uno sforzo verso la regolamentazione dei parcheggi e della conseguente viabilità del centro storico dopo anni di selvaggio comportamento, anche per atteggiamenti poco responsabili degli stessi fruitori, è ovviamente accolta con estremo favore.

L’analisi però di quanto proposto nel piano parcheggi desta più di una perplessità. Ora sarebbe davvero poco utile “buttare il bambino con l’acqua sporca” perché aspetti positivi sono identificabili, ma è altrettanto vero che il Piano non tiene minimamente conto dell’oggettiva realtà della situazione del centro storico e degli enormi problemi che un progetto così strutturato rischia di generare, sia per chi ci vive e sia per chi vi ha stabilito la propria attività economica.

Forse un approccio modulare al cambiamento, inserito in un contesto di graduale rilancio del Centro, sarebbe stato preferibile e sicuramente un confronto vero con i cittadini sarebbe stato doveroso. Così come avremmo preferito che fosse l’Amministrazione Comunale a spiegarci meglio le cose senza affidarsi ad un comunicato della Polizia Locale che francamente appare come un unicum nel panorama nazionale.

In conclusione siamo a richiedere all’Amministrazione Comunale di prendere in seria considerazione la possibilità di un confronto con i promotori della presente. Ovviamente non siamo tecnici, ma abbiamo le idee chiare su ciò che sicuramente è penalizzante di questo piano; abbiamo effettuato degli approfondimenti e magari unendo le forze attraverso il dialogo può essere trovata una sintesi per la soddisfazione della nostra comunità, che è ciò che più conta”.