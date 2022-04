25 aprile, il programma a Gualdo Tadino per il 77esimo anniversario della Liberazione

Lunedì 25 aprile prossimo si terrà a Gualdo Tadino il corteo commemorativo organizzato per celebrare il 77esimo anniversario della Liberazione. Per l’occasione l’amministrazione comunale ha invitato a partecipare i cittadini e le associazioni con le loro bandiere commemorative.

“Il 25 aprile è un giorno fondamentale per la storia d’Italia – riporta una nota del Comune di Gualdo Tadino – e assume un particolare significato ricordare gli eroi che hanno dato la vita per difendere la democrazia e la libertà.”

Programma della giornata:

Ore 10: Partenza del Corteo dal Municipio in Piazza Martiri, guidato dalla Banda Musicale di Gualdo Tadino, che vedrà la presenza del sindaco e della giunta, per rendere omaggio ai caduti con corone e mazzi floreali.

Il percorso del corteo toccherà i giardini pubblici, via Otello Sordi, giardini del liceo in Viale Don Bosco, scuola elementare “Domenico Tittarelli” per poi tornare in Piazza Martiri dove verrà depositata una corona d’alloro davanti al monumento ai caduti.

Successivamente il sindaco e la giunta comunale proseguiranno con la deposizione di fiori presso i luoghi del territorio ove sono presenti cippi, monumenti e lapidi dei caduti della seconda guerra mondiale: convento dei Frati Cappuccini, cimitero civico, Palazzo Mancinelli, Vaccara, Torre dei Belli, San Pellegrino, Caprara, Pieve di Compresseto, Grello, Rigali, Boschetto e nel pomeriggio alle ore 15 si terrà un corteo al Cerqueto.