A Fossato di Vico la divulgatrice Gabriella Greison con il suo “1927 – Monologo quantistico”

Sarà il Teatro Comunale di Fossato di Vico a ospitare il prossimo appuntamento in cartellone per la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti.

Il 22 aprile a salire sul palco sarà la fisica, scrittrice, e performer teatrale Gabriella Greison con 1927 – Monologo quantistico. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico.

La Greison racconta i fatti più sconvolgenti, misteriosi, divertenti, umani che hanno fatto nascere la fisica quantistica. Partendo dalla famosa foto datata 1927, in cui 29 uomini in posa sono ritratti (quasi tutti fisici, 17 erano o sarebbero diventati Premi Nobel), Gabriella Greison ricostruisce i dialoghi, le serate, i dibattiti, dopo un lungo soggiorno a Bruxelles in cui ha raccolto informazioni, tradotto lettere, parlato con persone e parenti che a quei ritrovi ci sono stati veramente. Einstein ha chiamato quel ritrovo a Bruxelles del 1927 “witches’ Sabbath” (il riposo delle streghe), quando c’è stato il più grande ritrovo di cervelli della storia.

Lo spettacolo è la prima rappresentazione teatrale che racconta il ritrovo a Bruxelles di tutti i fisici del XX secolo che hanno fatto nascere quel giorno la fisica quantistica, e quindi il nostro mondo.

Prevendite su circuito TicketItalia.

La stagione Tourné 2021/2022 è promossa da Aucma e Mea Concerti e si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Comune di Perugia, Comune di Assisi, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Panicale, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Trevi. Partner tecnici Fattoria Creativa, Erreti Musica.

