Causa Covid non si terrà più la presentazione del libro di Brunello Castellani “La scelta di Destino”, edito da Diadema, che era in programma per venerdì 22 aprile presso il Teatro Talia, alle ore 21.

Gli organizzatori fanno sapere che la nuova data verrà comunicata appena possibile, ma non si andrà oltre la prima metà di giugno.