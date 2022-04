Comune di Gualdo Tadino e Umbra Acque, il punto sui lavori

L’amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha incontrato nelle scorse settimane i membri del Consiglio di Amministrazione di Umbra Acque allo scopo di fare il punto sugli interventi nel territorio gualdese.

Per quanto riguarda l’anno 2022 nel territorio comunale sono stati effettuati, o sono in corso, o sono in programma, diversi interventi. Nello specifico gli investimenti e la tutela della risorsa idrica hanno riguardato o riguarderanno i seguenti lavori.

Sistemazione del collettore fognario nel quartiere Biancospino lungo il torrente Feo (finalizzato a garantire una separazione delle acque nere destinate alla depurazione dalle acque bianche da riconsegnare al torrente Feo) è stata completata. “Rifacimento tratti rete distribuzione in Strada Ponte delle Cartiere”: parte della rete è stata recentemente sostituita con il Piano Perdite. Ulteriori valutazioni per individuare altri tratti da rifare saranno eseguite a partire da metà 2022. “Rifacimento tratti rete distribuzione in Strada Santa Lucia”: è in corso di redazione il progetto. L’esecuzione dell’intervento è prevista a partire dal 2022 con completamento entro il 2024. “Rifacimento tratti rete distribuzione in Strada Moscardino – Frazione Caprara”: parte della rete è stata recentemente sostituita con il Piano Perdite. Ulteriori valutazioni per individuare altri tratti da rifare saranno eseguite a partire da metà 2022.

Per la gestione operativa non si registrano particolari problemi, né per la gestione delle reti idriche, né per quella delle reti fognarie. È in programma la sostituzione delle condotte idriche in località Morano Osteria Monterampone e in località San Pellegrino. L’inizio dei lavori previsti nei mesi di maggio-giugno.

Per quanto riguarda il piano perdite, è prevista nel 2022 la sostituzione di condotte ammalorate, sono attualmente in corso e quasi ultimati gli interventi in via Verdi (1065 metri), mentre prenderanno il via entro il 2022 quelli presso via Biancospino (2 stralci di 1500 e 800 metri) e a Palazzo Mancinelli (2000 metri).

“Grazie agli ottimi rapporti tra comune e Umbra Acque e la programmazione e condivisione degli interventi – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Pasquarelli – è stato possibile oltre alla realizzazione delle reti idriche anche la sistemazione è il rifacimento delle pavimentazioni stradali. Continuano senza sosta gli interventi dell’amministrazione x dare risposte alle esigenze dei cittadini”.

“Tutta questa serie di importanti investimenti – sottolinea il sindaco Massimiliano Presciutti – che superano abbondantemente il milione di euro, sono frutto di un’attenta opera di condivisione degli interventi in base alle priorità, tesi ad abbattere le perdite e a tutelare sempre di più la risorsa idrica. Il lavoro in sinergia con Umbra Acque ci ha consentito di recuperare in media 20 litri al secondo di risorsa idrica che andava persa e di garantire un miglior servizio a gran parte dei cittadini e delle imprese. Dal piano degli interventi si nota che anche il secondo semestre del 2022 vedrà investimenti importanti nel nostro territorio. Come sempre fatto sin qui, noi siamo abituati prima a fare le cose e poi a comunicarle, i fatti infatti per i cittadini contano ben più di tante parole dette”.