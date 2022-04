I gruppi di maggioranza: “Le minoranze hanno già aperto la campagna elettorale 2024”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma dei gruppi consiliari di maggioranza Gualdo Futura, Forza Gualdo e Partito Democratico.

“Come gruppi consiliari di maggioranza siamo a prendere atto con piacere del risveglio politico-amministrativo di alcune minoranze, del tutto silenti in questi alcuni anni, ma recentemente molto attive nei social networks per veicolare messaggi parzialmente veri, ricostruzioni fantasiose e argomentazioni fortemente denigranti dell’azione amministrativa, il tutto accompagnato saltuariamente da interrogazioni fuorvianti e autoreferenziali.

Una continua raffigurazione negativa e pessimistica della realtà locale, la quale di certo non fa bene alla città e alla comunità gualdese, duramente colpita in questi ultimi decenni da una pesante crisi economica e di occupazione prima e dalla fase epidemiologica a livello mondiale che non ha di certo risparmiato il nostro territorio, cause non certo imputabili all’amministrazione comunale che è stata chiamata a fronteggiare innumerevoli emergenze in questi mandati amministrativi.

Sicuramente non si è fatto tutto bene e qualsivoglia operato è sempre migliorabile e perfettibile quindi non siamo di certo a chiuderci nel palazzo e autoincensarsi lontani dalle dinamiche cittadine, ma allo stesso tempo respingiamo al mittente questo atteggiamento strumentale e demagogico che non è stato di certo premiato dalle elezioni comunali attraverso il libero e democratico voto dei gualdesi e tantomeno giustificato da un attivismo nelle sedi istituzionali dove taluni consiglieri di minoranza si sono rivelati molto spesso assenti, silenti e/o relegati esclusivamente a votare sempre e solo in senso contrario.

Non sono mancate occasione di unità e collaborazione su determinate scelte, tematiche e specifiche vicende durante il mandato amministrativo, a maggior ragione troviamo fortemente ingiustificato, se non per aprire anticipatamente la compagna elettorale 2024, questa condotta aggressiva e polemica su tutto e tutti, dalle questioni generali alle più semplici azioni amministrative, fomentando abilmente dissensi tramite una comunicazione politica indiscutibilmente di grande impatto a livello mediatico, ma oggettivamente non riscontrabile nella cittadinanza. I gualdesi hanno fatto scelte chiare ed inequivocabili al momento delle votazioni, preferendo la genuinità, l’umiltà e il modo di amministrare del sindaco Presciutti e della sua squadra di governo.

Preferiamo non entrare nelle polemiche digitali, ma continuare a lavorare attraverso delibere, atti e il lavoro quotidiano a sostegno della città e della comunità gualdese”.