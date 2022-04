Controllo del territorio, segnalati dai carabinieri due giovani per detenzione di droga

83 veicoli e 47 persone controllate dai Carabinieri della Compagnia di Gubbio, con due giovani segnalati a Gubbio e Nocera Umbra per detenzione di sostanza stupefacente.

E’ quello che è emerso dall’attività di controllo del territorio nel week-end pasquale da parte dell’Arma, volta alla prevenzione della microcriminalità e verifica del rispetto delle norme del codice della strada.

Sono stati intensificati i controlli preventivi in luoghi ritenuti sensibili per assembramenti, in particolare centri storici e parchi, ed effettuati posti di controllo sulle principali arterie di collegamento dell’eugubino-gualdese.

In particolare, proprio in prossimità dello stadio Beniamino Ubaldi di Gubbio, lunedì pomeriggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato un giovane a bordo della propria autovettura che, alla vista dei militari, ha tentato di eludere il controllo, venendo immediatamente fermato.

Il ragazzo è apparso subito in difficoltà alle domande poste dai militari sul perché si trovasse in transito in quel luogo da solo. Sottoposto a perquisizione, sotto il sedile lato guida è stata trovata una bustina di cellophane con all’interno 2,7 grammi di hashish. Il giovane è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanza stupefacente.

Inoltre, sempre il giorno di Pasquetta, è stata segnalata alla Prefettura un’altra giovane che è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente dai militari della Stazione Nocera Umbra.