“Il futuro è adesso”: Educare alla Vita Buona e Asad lanciano il Polo di eccellenza educativa

Il Progetto RETE!, nato con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile, e il Progetto WELL TREE, realizzato per offrire nuove opportunità formative ed occupazionali agli adolescenti e giovani, dopo più di tre anni di attività stanno per concludere i proprio cicli.

Le due iniziative, sostenute rispettivamente dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con capofila l’Associazione Educare alla Vita Buona, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con capofila la Cooperativa sociale Asad, hanno visto coinvolte numerose associazioni e istituzioni del territorio della Fascia Appenninica.

Uno degli ultimi appuntamenti sarà l’importante convegno che si terrà venerdì 29 aprile alle ore 16 al teatro Don Bosco di Gualdo Tadino dal titolo “#Il futuro è adesso”, rivolto principalmente a insegnanti, educatori e genitori.

Nell’occasione verrà lanciato il Polo Territoriale di Eccellenza Educativa (P-TREE) che ha chiamato a raccolta numerose realtà istituzionali e associative della Fascia Appenninica umbra che operano con bambini e ragazzi. Il progetto di costituzione del P-TREE è proprio il frutto della partnership strategica e della fattiva collaborazione instaurata da tempo tra i due progetti RETE! e WELL TREE.

Essi mirano infatti da un lato a contrastare la povertà educativa dei bambini di scuola primaria e media (Rete!) e dall’altro lato ad offrire nuove opportunità formative ed occupazionali agli adolescenti e giovani (Well-Tree) della Fascia Appenninica.

Al convegno, dopo l’introduzione dei presidenti di Educare alla Vita Buona, Umberto Balloni, della Cooperativa Asad, Liliana Cicchi, interverrà in veste di relatore principale il dottor Alberto Pellai, noto medico, psicoterapeuta e scrittore milanese, esperto delle problematiche dell’età evolutiva.

Seguiranno brevi resoconti dei progetti RETE! e WELL TREE e sarà effettuata la premiazione delle classi vincitrici del quiz scientifico svolto a valle del Teatro di Fisica e dei ragazzi i vincitori del concorso per disegni sul tema “L’invenzione mai inventata”, riservato alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.

Porteranno il proprio saluto anche i responsabili della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, i dirigenti scolastici e gli amministratori degli enti territoriali coinvolti nei due progetti.

L’incontro si concluderà con la presentazione e il lancio del Polo Territoriale di Eccellenza Educativa (P-TREE), in attesa che si conosca l’esito del progetto sottomesso, a questo riguardo, alcuni mesi fa in risposta al Bando “Comunità Educanti” dell’impresa sociale Con i Bambini.

Per partecipare è necessario esibire il green pass rafforzato ed è possibile prenotare inviando una email a progettorete@educareallavitabuona.it.