Il 2 maggio riapre la piscina comunale. Presciutti: “A metà maggio anche la pista ciclabile”

Lunedì 2 maggio riaprirà la piscina comunale di Gualdo Tadino. Lo hanno annunciato la cooperativa Azzurra, che gestisce l’impianto, e il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

La piscina era chiusa dallo scorso 8 febbraio per un guasto alla centrale termica, con la problematica che era stata anche al centro di alcune polemiche politiche e finita anche in consiglio comunale. Nella massima assise cittadina il primo cittadino aveva illustrato i motivi della chiusura, uno stop che aveva causato notevoli disagi soprattutto alle famiglie dei ragazzi che praticano attività agonistica i quali nel frattempo si sono dovuti spostare presso impianti limitrofi.

Contemporaneamente Presciutti, in un post su Facebook, ha anche annunciato che tra pochi giorni partiranno i lavori per la sistemazione definitiva dei campetti di San Rocco. La gara, ha comunicato il sindaco, è stata espletata e aggiudicata ad un’impresa locale. Entro metà maggio, inoltre, sarà riaperta al pubblico la pista ciclabile “Adolfo Leoni” “completamente rinnovata ed ancora più bella e ricca di possibilità per grandi e piccini”, ha scritto Presciutti.