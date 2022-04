SiAmo Gualdo-FdI: “Colpiamo il bersaglio e ci rispondono con argomenti fantasiosi!”

“Ogni qualvolta si colpisce il bersaglio la maggioranza consiliare cittadina è come presa da un irrefrenabile senso di disorientamento, tant’è che gli unici comunicati in grado di produrre non toccano i veri argomenti sollevati da una minoranza attenta e sicuramente in grado di argomentare i disastri e le inefficienze continue di questa amministrazione, ma cercano di colpire atteggiamenti fantasiosi e puramente inventati“. È quanto scrive il gruppo politico SiAmo Gualdo-Fratelli d’Italia di Gualdo Tadino e il riferimento è sicuramente il comunicato stampa dei gruppi di maggioranza dello scorso 22 aprile.

“Basterebbe soltanto documentarsi sulle partecipazioni istituzionali della minoranza – scrivono il gruppo capitanato dal consigliere comunale Roberto Cambiotti – per contestare e sconfessare quanto riportato. Ma se anche volessimo concedere a una maggioranza in netta difficoltà, il beneficio del dubbio del risveglio, legato forse all’attuale primavera, la domanda che facciamo e che rivolgiamo ai cittadini gualdesi è? L’attuale maggioranza è contenta o no che l’opposizione svolga il suo ruolo di opposizione? E’ in linea con quello che deve essere il compito istituzionale della minoranza che non può di certo lasciar correre sui continui arrosti misti, oppure preferisce il silenzio totale come nei migliori regimi totalitari comunisti? Sì, perché non si capisce bene“.

“Una volta si dice che le minoranze stanno troppo zitte – si legge nella nota stampa – Una volta che parlano troppo. Una volta che parlano a sproposito. E allora in questo grottesco e pagliaccesco gioco che tutto tocca men che meno i veri problemi cittadini, noi come gruppo politico SiAmo Gualdo–FdI del tutto nuovi nel contesto istituzionale cittadino e scevri da qualsiasi condizionamento o vincolo, vogliamo invece essere da pungolo e stimolo per questa amministrazione che tutto sta facendo meno che mantener fede a quanto promesso in campagna elettorale”.

SiAmo Gualdo-FdI fa riferimento alle recenti interrogazioni presentate: “La raffigurazione negativa e pessimistica non è data da fantasiose analisi di giovanotti scalpitanti in cerca di successi e notorietà, ma da una constatazione reale e cruda che porta non solo le minoranze, ma soprattutto i cittadini gualdesi a porsi delle domande a distanza di oramai 3 anni, sulla giustezza del voto amministrativo scorso, ogni volta richiamato nei comunicati, come se quel 51% giustificasse l’attuale immobilismo e nullafacenza amministrativa. Le nostre analisi ed interrogazioni, se la maggioranza non lo avesse ancora capito, servono più che altro da stimolo e incoraggiamento e non hanno certo l’aurea diffamatoria che la maggioranza cittadina tende sempre a comminarle. Altre sicuramente ne verranno. Statene certi. Da ultimo la questione degli impianti sportivi o del giardino di casa Cajani, dove si chiedono spiegazioni e delucidazioni su atti ben precisi e dove la maggioranza saprà sicuramente dare risposte esaustive ed esaudienti, se non a noi almeno ai cittadini gualdesi. O forse no? Ecco allora si capisce perché si preferisca parlar d’altro“.