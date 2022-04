Successi per i giovani dell’Atletica Tarsina al “Trofeo Nazionale CSEN”

Domenica 24 aprile tredici atleti della società Atletica Tarsina hanno partecipato al “Trofeo Nazionale CSEN di Atletica Leggera” che si è disputato nell’impianto “Santa Giuliana” a Perugia, al quale si sono presentati 540 partecipanti da tutta Italia.

I portacolori dell’Atletica Tarsina hanno centrato ben tre primi posti ed un sesto posto, con tutti gli altri che hanno conquistato posizionamenti più che onorevoli con tempi di tutto rispetto.

“Ringraziamo tutto il nostro staff, tecnici, genitori e atleti che sono sempre pronti a sostenere tutte le attività che vengono proposte – riporta un comunicato del sodalizio gualdese – Il nostro gruppo sta crescendo in numero e in esperienza: sempre pronti, gli atleti, a dare il meglio di se stessi. L’atletica è uno sport duro, faticoso, poco appariscente, ma che può dare tante belle soddisfazioni; i nostri ragazzi lo sanno e per questo si applicano con costanza e volontà. Dobbiamo dire a tutti un grandissimo “bravi ragazzi!” e “bravi tecnici!”, tanto più che gli allenamenti avvengono in condizioni sicuramente non ottimali: l’impianto che utilizzano è così vecchio da cadere letteralmente a pezzi…. Chissà se si riuscirà mai a risistemare la pista? Un grande “in bocca al lupo” per il futuro.”





Questi gli atleti della società gualdese che hanno partecipato al trofeo nazionale CSEN:

Francesco Pannacci, Anna Palazzoni, Martina Valentini, Matteo Piccini, Mjriam Violante De Megni, Sofia Pinacoli, Jacopo Ridolfi, Lise Aurelie Kamdem, Jannick Kamdem, Agnese Procacci, Chiara Spigarelli, Lorenzo Pannacci, Daniele Berardi.