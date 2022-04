Comitato Pro Acqua: “Iniziati i lavori presso la Rocchetta. Dov’è la valutazione di incidenza ambientale?”

Il comitato Pro Acqua Gualdo, attraverso il proprio legale, l’avvocato Valeria Passeri, ha inoltrato una segnalazione alla Regione Umbria, ai Carabinieri Forestali, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ai ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura per fare presente che da martedì 26 aprile hanno fatto ingresso nelle zone fonti della Rocchetta e valle del Fonno dei mezzi per effettuare dei lavori di sbancamento. Di fatto, dunque, sembrano essere iniziati i lavori presentati lo scorso gennaio.

Secondo il comitato presieduto da Alessandro Brunetti, questi interventi “avrebbero necessitato della previa Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) ricadendo in area, oltre che gravata da usi civici, contermine al SIC Monti Maggio- Monte Nero“, ovvero in un corridoio ecologico.

“Anche di recente il Consiglio di Stato – scrive l’avvocato nella segnalazione – confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela di permessi di costruire rilasciati in siti di Rete Natura 2000 senza valutazione di incidenza, ha affermato inequivocabilmente che la VINCA è requisito di validità e non di efficacia, insuscettibile di venire sanato ex post o di venir temperato da affidamenti di sorta sul rilascio di titoli conseguiti illegittimamente all’esito di procedure non partecipate dal pubblico”.

Citando anche altre fonti giurisprudenziali, il comitato Pro Acqua Gualdo, rimarcando la necessità che vengano effettuate le valutazioni di impatto e di rischio ambientale prima di poter iniziare i lavori, ha chiesto un sopralluogo urgente “volto ad accertare la correttezza delle procedure amministrative in corso, di quelle già evase e se è stata svolta la Vinca con l’adozione di ogni provvedimento conseguente, compresa la sospensione immediata dei lavori”.