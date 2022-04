Gruppi di maggioranza: “Sì al confronto, no agli attacchi mediatici”

Le forze politiche gualdesi ormai sembrano parlarsi esclusivamente tramite social e a forza di comunicati stampa diventati ormai giornalieri. A rispondere alle ultime esternazioni di SiAmo Gualdo-Fratelli d’Italia, dopo il Partito Democratico oggi tocca ai gruppi di maggioranza che comprendono lo stesso PD, Gualdo Futura e Forza Gualdo.

“Dopo anni di silenzi, presenze scostanti e votazioni discutibili – si legge nella nota stampa – siamo a constatare il risveglio amministrativo del gruppo consiliare SiAmo Gualdo, da poco divenuto SiAmo Gualdo-Fratelli d’Italia, rappresentato in consiglio comunale dal consigliere di minoranza, candidato sindaco non eletto, Roberto Cambiotti. Ognuno rappresenta istituzionalmente come preferisce i suoi elettori ed a livello partitico si esprime portando avanti propri ideali e valori, che devono essere sempre democratici, poi più o meno condivisibili dalle varie parti coinvolte, ma sicuramente non possiamo che leggere con amarezza l’ultimo comunicato stampa in cui si attaccano i gruppi consiliari di maggioranza e ci si autoincensa come opposizione stimolante, programmatica ed attiva in un bellissimo racconto, ma fortemente lontano dalla realtà dei fatti“.

I gruppi di maggioranza, come già più volte scritto in precedenti comunicazioni, evidenziano il silenzio del gruppo consiliare di Cambiotti “prima nato ed eletto in consiglio grazie ad una lista civica, sempre dichiarata trasversale e rappresentativa della comunità al di là dei partiti, oggi smascherata da se stessa con la dicitura, il logo e la rivendicazione dell’affinità con Fratelli d’Italia, partito politico dichiaratamente di destra estrema. La coerenza politica e la rappresentanza politica rispetto alle elezioni 2019 sono state dunque assolutamente abbandonate“.

“Inoltre più volte – si legge nella nota stampa – il consigliere rappresentante di questa formazione non ha partecipato a Consigli Comunali e Commissioni, non è intervenuto nei dibattiti politici portando la voce dei suoi elettori o, peggio ancora, si è astenuto sulle votazioni inerenti il bilancio, cuore pulsante dell’amministrazione comunale. Bilancio che può essere giudicato positivamente o negativamente, ma non si ci si può di certo astenere in una votazione su di esso, caso più unico che raro in qualsivoglia assemblea istituzionale. Infine per quanto riguarda gli stimoli all’amministrazione comunale crediamo che le ultime interrogazioni protocollate siano state assolutamente pretestuose e ricche di errori contenutistici, la giunta comunale risponderà senza problemi a quanto richiesto, perché il Sindaco si può apprezzare o osteggiare, ma non si può oggettivamente non riconoscere la sua schiettezza e massima trasparenza nell’operato amministrativo.”

I PD, Gualdo Futura e Forza Gualdo entrano stavolta anche nel merito degli argomenti tirati in ballo da SiAmo Gualdo-FdI, come il giardino di Casa Cajani e la situazione degli impianti sportivi. “Sull’interrogazione inerente il giardino di archeologia arborea, il gruppo consiliare meloniano può già informarsi da alcuni ex amministratori vicini a Fratelli d’Italia, perché loro conoscono benissimo la situazione e sanno le criticità di allora e l’iter dei tanto sbandierati finanziamenti. Chi di competenza chiarirà la situazione senza problemi. Tuttavia stigmatizziamo questo attacco mediatico infondato ed inconsistente vista la vicenda legata alla sua ideazione e creazione. Allo stesso modo, per l’atto che richiede delucidazioni sulla partecipazione a bandi inerenti le politiche sportive, segnaliamo che il comune di Gualdo Tadino ha partecipato a diversi bandi, richiesto tanti contributi e ottenuto svariati finanziamenti economici, che sono già oggetto di programmazione e in fase di messa in opera tramite gli uffici comunali e il lavoro degli assessori delegati, secondo le tempistiche dettate da normative e regolamenti. È campo delicato e complesso quello delle rendicontazioni e documentazioni per ottenere risorse e poterle spendere nel territorio”.

“Siamo pronti a qualsiasi tipo di discussione e confronto sui contenuti – conclude il comunicato stampa – come fra l’altro avviene con altre minoranze, ma rifuggiamo nettamente da ogni provocazione e attacco mediatico, ormai atteggiamento quotidiano dei soliti leoni da tastiera e disfattisti professionisti, restando sempre legati al nostro programma elettorale, a differenza di chi oggi scrive indossando un’altra casacca, cattivo esempio di trasformismo di convenienza”.