Gualdo Tadino, un ufficio del Comune dedicato al riconoscimento per le credenziali SPID

Il Comune di Gualdo Tadino offre ai cittadini residenti la possibilità di effettuare il riconoscimento per ottenere le credenziali SPID, il sistema pubblico di identità digitale. In questo senso è disponibile presso l’ufficio comunale per la Transizione al Digitale il servizio per effettuare il riconoscimento e ottenere lo SPID necessario per accedere e usufruire dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni, ministeri, regioni, comuni o da gestori di pubblici servizi come Inps, Inail e Agenzia Entrate.

“Abbiamo scelto di fornire questo ulteriore servizio – ha detto l’assessore alla Transizione Digitale Stefano Franceschini – per cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto i più anziani, e di coloro che hanno difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. Oltre all’attivazione dello SPID, se necessario, gli operatori del servizio informatico forniranno anche spiegazioni sull’utilizzo delle credenziali e le modalità di accesso ai vari siti, a cominciare dai servizi on line del nostro Comune”.

Per usufruire del servizio sarà necessario prendere appuntamento attraverso il sito internet del comune e recarsi presso gli uffici comunali muniti della tessera sanitaria. Il servizio è riservato ai soli cittadini residenti nel comune di Gualdo Tadino.

“Questo dello SPID è un servizio molto utile anche per utilizzare le possibilità offerte dallo sportello virtuale del comune Digitadino, come i certificati anagrafici online e gratuiti e le comunicazioni che arrivano direttamente dall’App IO da parte dei servizi comunali – aggiunge l’assessore Franceschini – Avendo aderito da tempo all’anagrafe nazionale della popolazione residente, il nostro Comune è stato infatti in grado di attivare il collegamento al portale dal quale è possibile scaricare online gratuitamente diverse tipologie di certificati per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica”.