Progetto Rete!, positivo il bilancio dell’Omnicomprensivo di Nocera Umbra

Il Progetto Rete!, che sta volgendo alla conclusione e che ha visto coinvolte le principali associazioni no-profit, istituti scolastici ed enti pubblici della Fascia Appenninica, nel triennio progettuale ha offerto agli alunni di età compresa tra i 5 e i 14 anni molte attività scolastiche ed extrascolastiche, allo scopo di migliorare i processi di apprendimento, attraverso soluzioni innovative contro la dispersione scolastica.

Gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra, nell’ambito di questo progetto, hanno potuto accrescere la conoscenza tecnico-scientifica attraverso le uscite al Post – Museo della Scienza di Perugia e al Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia.

Si è inoltre potuto indirizzare l’orientamento scolastico/digitale verso soluzioni innovative ed efficaci per bambini con disturbi specifici dell’apprendimento. Interessante anche l’organizzazione di incontri e di cineforum, aperti, oltre ai bambini, anche ai genitori.

Molto partecipata ed entusiasmante la redazione di articoli giornalistici da parte dei ragazzi, pubblicati periodicamente nel periodico “Serrasanta Young”, nato nell’ambito del Progetto Rete!

Il dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo, Leano Garofoletti, si è detto è molto soddisfatto di come si è articolato il progetto, sia per la vasta gamma di utenti che ha coinvolto che per la molteplicità delle offerte.