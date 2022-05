A Pasqua boom di turisti in treno in Umbria. Gualdo Tadino +1200%

Con i prezzi dei carburanti alle stelle, sia nel week-end pasquale che in quello del 25 aprile sono stati tanti i turisti che hanno scelto l’Umbria scegliendo di raggiungerla in treno.

Dal Venerdì Santo a Pasquetta sono stati 58 mila i viaggiatori arrivati in Umbria tramite ferrovia. Nel 2021 erano stati 19 mila, mentre nel 2020, in pieno primo lockdown, erano stati appena duemila gli spostamenti. Rispetto allo scorso anno quindi si è registrato un 200% in più a livello regionale. Il dato è stato reso noto dall’assessorato regionale ai trasporti.

Le destinazioni più gettonate nella giornata del Lunedì dell’Angelo sono state Foligno, Terni e Perugia. In queste località oltre 3.000 viaggiatori hanno scelto di muoversi in treno.

Ma una crescita esponenziale è stata registrata in tanti scali umbri, con Gualdo Tadino che, con un eccellente +1.200%, è stato quello con il maggior incremento a livello regionale. A seguire Passignano sul Trasimeno (+900%), Assisi (+800%), Fossato di Vico-Gubbio (+700%), Orvieto (+500%) e Spoleto (+350%). Eccellente quindi la crescita dei due scali dell’Alto Chiascio.

I collegamenti ferroviari regionali e le bellezze dell’Umbria si sono dimostrati un bel connubio per il rilancio post pandemia del turismo, dando i suoi frutti anche il 25 aprile che ha visto oltre 14.600 viaggiatori spostarsi in treno rispetto ai 4.600 del 2021.

“Ma ancor più ambiziosi sono i nostri progetti per il futuro – sottolinea l’assessorato regionale – che otterremo grazie alle nuove infrastrutture cui stiamo lavorando con grande impegno, dalla riapertura della Stazione di Sant’Anna alla nuova stazione a servizio dell’Aeroporto a Collestrada. Dalla completa ricostruzione della FCU da Terni a Sansepolcro con rinnovata qualificazione turistica e la eliminazione indispensabile di quasi tutti i passaggi a livello, alla velocizzazione della Orte-Falconara a quella della Foligno-Perugia-Terontola.