Porta San Facondino, ecco i giovani priori del Palio di Primavera 2022

È stato un pomeriggio intenso e partecipato da tanti giovani quello che ha visto la presentazione ufficiale di Jacopo Angeli e Chiara Ricci, i due nuovi giovani priori di Porta San Facondino in vista del Palio di Primavera dei prossimi 1 e 2 giugno. La giornata gialloverde, organizzata nel pomeriggio di sabato scorso presso la scuderia delle Valciglie, ha colto nel segno, con i ragazzi che hanno vissuto un pomeriggio cimentandosi con il tiro con l’arco, quello con la fionda e in groppa ai somari che normalmente vengono utilizzati per il Palio di Primavera.

Per tutte le attività sono stati accompagnatati dai giocolieri che normalmente disputano i Giochi de le Porte. I neo eletti, molto emozionati, raccolgono il testimone di Giulia Morroni e Federico Anderlini, che lo scorso anno non hanno purtroppo vivere le emozioni del Palio a causa della situazione Covid.

“Una giornata rivolta ai piccoli portaioli e non, con i più giovani portaioli che hanno potuto conoscere il mondo di Porta San Facondino – spiegano i priori Marco Gubbiotti e Federica Sabbatini – Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla giornata gialloverde ed hanno contribuito attivamente alla realizzazione. Giornate così ripagano qualsiasi fatica“.

Spazio anche per i tamburini, anche in questo caso giovani e giovanissimi. Il tutto con un un contorno di adulti, membri del comitato di San Facondino e genitori dei ragazzi e dei bambini presenti.