I progetti Rete! e Well Tree verso la conclusione: in eredità lasciano il Polo Educativo Territoriale

Convegno conclusivo al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino per due progetti legati al mondo giovanile che, complessivamente, hanno portato sul territorio della Fascia Appenninica in tre anni oltre 700mila euro: il Progetto Rete!, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile con capofila l’associazione Educare alla Vita Buona, e il Progetto Well Tree, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con capofila la Cooperativa Sociale Asad.

Entrambi i progetti si sono avvalsi di raggruppamenti di enti, istituti scolastici e associazioni, tra cui il Comune di Gualdo Tadino, gli istituti Comprensivi di Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Sigillo, l’Istituto Superiore Casimiri, il Post Museo della Scienza di Perugia e il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia.

“Il Futuro è adesso” era il titolo dell’incontro, molto partecipato, che ha visto i saluti dei presidenti di Educare alla Vita Buona, Umberto Balloni, e dell’Asad, Liliana Cicchi, con i coordinatori dei progetti, Giovanni Carlotti e Alessandra Stocchi, che hanno tracciato un ampio resoconto delle numerose attività svolte in questi tre anni.

Diversi gli interventi che, grazie a questi due progetti, rimarranno sul territorio, come il Coworking Sassuolo, l’ampliamento del palcoscenico del teatro Don Bosco con sistemazione dell’apparato tecnico, la realizzazione della sala di registrazione “Wald Music Studio” presso l’Oratorio Don Bosco, il contributo per la realizzazione di una nuova pista di atletica presso l’ex campo sportivo di via Lucantoni, la consegna di tablet alle scuole aderenti.

Ma, di altrettanta importanza, si sono tenuti in questi tre anni una lunga serie di appuntamenti che, nonostante le notevoli difficoltà rappresentate dall’emergenza Covid, hanno ugualmente coinvolto ragazzi e genitori, mirati a una crescita educativa e sociale.

Questi due progetti adesso proseguiranno in sinergia la loro attività: è stato infatti lanciato nell’occasione il Polo Territoriale di Eccellenza Educativa, denominato “P-TREE”, che allargherà ancora il numero di soggetti aderenti. Il progetto di costituzione del P-TREE è proprio il frutto della partnership strategica e della fattiva collaborazione instaurata da tempo tra Rete! e Well Tree.

Il convegno è stato aperto dal dottor Alberto Pellai, noto medico, psicoterapeuta e scrittore milanese, esperto delle problematiche dell’età evolutiva, intervenuto in veste di relatore principale,

Nel corso del pomeriggio sono stati premiati gli alunni e le classi vincitrici del quiz scientifico, svolto a seguito della partecipazione al Teatro di Fisica, e del concorso per disegni sul tema “L’invenzione mai inventata”, riservato alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.

E' stata poi consegnata all'Assessore alla Cultura del Comune di Gualdo Tadino, Barbara Bucari, la 'digitalizzazione del Museo regionale dell'Emigrazione Pietro Conti' di Gualdo Tadino, realizzata attraverso il progetto Well Tree con il prezioso supporto del fotografo Gianluca Benedetti.

































































“C’è grande soddisfazione per i risultati ottenuti – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – ma anche grande voglia di proseguire in questo percorso che non è stato interrotto neanche dall’emergenza sanitaria. Dobbiamo fare tesoro del lavoro e se possibile rilanciare con nuove iniziative”.

Soddisfazione per l’esito del progetto è stata espressa anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

“Abbiamo investito con piacere sui giovani di questo territorio – ha detto Fabrizio Stazi, Segretario Generale della Fondazione – e con la convinzione di migliorare il loro futuro lavorativo. Abitualmente partecipiamo alle presentazioni dei progetti e in questo caso siamo presenti al rendiconto, perché consapevoli dell’ottimo lavoro che è stato svolto”.