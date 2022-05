All’Omnicomprensivo di Nocera Umbra arrivano i monitor touch screen

Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori per dotare le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra di schermi digitali interattivi touch screen, con priorità per le classi che erano ancora sprovviste di lavagne digitali.

Ciò è stato possibile grazie al finanziamento dei Fondi Strutturali Europei, in modo particolare del Progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, la cui candidatura è stata presentata dall’Istituto a settembre.

“La scuola opera nel presente per costruire il futuro. La realtà oggi è in continuo cambiamento, con sfide quotidiane sempre più complesse e la scuola ha il compito di contribuire a darvi risposta, rendendo le nuove generazioni capaci di vivere in modo soddisfacente una realtà multi sfaccettata e mutevole in cui il digitale ha un ruolo determinante. L’innovazione digitale è ineludibile per la scuola del XXI secolo e la didattica deve cambiare e adeguarsi. Quindi, essere riusciti a farci finanziare questo mega progetto è stato molto importante e va ad ottimizzare il percorso di cambiamento già in atto da una didattica tradizionale ad una didattica digitale. Il digitale e la rete sono già strumenti del quotidiano, pertanto è necessario consentire ai nostri studenti, fin da piccoli, di sviluppare, allenare e accrescere sul campo quelle competenze che li renderanno adulti capaci e consapevoli. Nella didattica attuale, caratterizzata dalla classica lezione tradizionale, il digitale diventa strumento per facilitare accessibilità, inclusione, collaborazione, condivisione, creazione, rielaborazione. Inutile censurare le potenzialità del digitale in ragione dei possibili rischi. Molto più intelligente utilizzarle pienamente ponendo attenzione ai rischi correlati. Ringrazio il progettista, il professor Marco Adriani e il collaudatore, il professor Luca Muzi, per aver seguito il progetto in tutte le sue fasi”, ha detto il dirigente scolastico Leano Garofoletti.

Martedi 3 maggio si è svolto un corso di formazione rivolto al personale docente sull’utilizzo di questi nuovi dispositivi digitali.