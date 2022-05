“Li incontri dove la gente viaggia”. Sabato la presentazione al teatro Talia

Si svolgerà sabato 7 maggio, alle ore 17.30, presso il Teatro Talia, al centro storico di Gualdo Tadino la presentazione del libro “Li incontri dove la gente viaggia” un’opera curata da Flora Fusarelli per Diadema Edizioni, che si compone di 15 racconti brevi, scritti da altrettanti autori provenienti da diverse parti d’Italia, compresi alcuni nomi umbri.

Le firme sono quelle di Roberto Marchingiglio, Danilo Nuccilli, Guglielmo Ferri, Alberto Coco, Marco Pascolini, Attila Trasciatti, Mario Fusarelli, Giuseppe Di Pede, Leo Maggio, Yuri Di Blasio, Raimondo Terramano unitamente a quelle dei gualdesi Matteo Bebi, Brunello Castellani, Marco Gubbini e Giuseppe Ruiz De Ballesteros.

Dopo la raccolta interamente al femminile “Se son donne fioriranno” pubblicata lo scorso anno, Flora Fusarelli, autrice anch’essa e ormai tra le più strette collaboratrici della casa editrice fondata a Gualdo Tadino un anno fa, si è cimentata nella cura di questo nuovo volume speculare di racconti in questo caso tutti al maschile.

“La differenza sociologica e culturale tra la letteratura al maschile e quella al femminile – scrive Flora nella sua introduzione – è decisamente nota ma, almeno personalmente, non ho mai fatto grandi distinzioni in merito. Per me gli scritti si dividono in quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono, e questo è affidato unicamente alla soggettività di ognuno, al gusto di chi legge. Proprio per questo, per una sorta di par condicio editoriale e letteraria, Diadema Edizioni propone questa nuova selezione.”

Alla presentazione di sabato, insieme alla curatrice del libro, saranno presenti anche molti degli autori, sia in presenza che in collegamento video via internet, unitamente agli editori di Diadema. L’ingresso è libero, ricordando l’obbligo delle mascherine e del green pass ancora presente per i teatri.