Giornata Mondiale della Croce Rossa, esposta la bandiera in municipio

Domenica 8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa, in cui si celebra il lavoro di soccorso svolto quotidianamente da questa organizzazione che è presente in 192 Paesi con circa 14 milioni di volontari.

Si tratta di un appuntamento importante che quest’anno, soprattutto a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina, assume una valenza ulteriore sulla base del grande ed encomiabile impegno dei comitati territoriali e della rete dei volontari.

La Giornata mondiale della Croce Rossa, e tutta la settimana che precede questo appuntamento annuale, costituiscono un’occasione per riflettere sull’importanza del Diritto internazionale umanitario, quale strumento che garantisce il rispetto dell’umanità anche in caso di interventi armati, idoneo a consentire ai civili di poter scappare, nonché agli operatori umanitari di non essere considerati un bersaglio.

Nata in uno scenario di guerra, per aiutare indipendentemente e universalmente chiunque fosse ferito durante la battaglia, la Croce Rossa oggi è una organizzazione di pace e soccorso in tutto il mondo.

Per l’occasione il Comune di Gualdo Tadino da lunedì scorso e fino al prossimo 9 maggio esporrà fuori dal Municipio la bandiera della Croce Rossa.

La Giornata Mondiale della Croce Rossa cade nel giorno della nascita del fondatore Henry Dunant. L’obiettivo della ricorrenza è quello di far conoscere nel dettaglio il lavoro svolto dai volontari e i principi e valori che stanno alla base della missione dall’organizzazione.

“In questo particolare momento storico che stiamo vivendo, condizionato prima dalla pandemia e nell’ultimo periodo anche dalla guerra in Ucraina – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – l’attività svolta dalla Croce Rossa e dai suoi tanti volontari che, ogni giorno, scelgono di mettere a rischio la loro vita per il bene della nostra comunità, è stata fondamentale e preziosa. Operatori e volontari in tutti questi mesi non si sono mai tirati indietro e hanno, al contrario, messo in campo ancora più energie e solidarietà, continuando ad assistere persone fragili e deboli, rispondendo ai bisogni sanitari, alimentari e sociali, in stretta sinergia con l’amministrazione. Alla struttura, agli operatori e ai volontari della Croce Rossa che rendono possibile ogni giorno tutto questo dunque va il nostro grazie più sincero”.