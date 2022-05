Grifo Latte, bilancio positivo: premio ai dipendenti e conguaglio agli allevatori

Bilancio 2021 chiuso con numeri positivi quello del Gruppo Grifoalimentare. L’assemblea dei soci ha approvato il documento che presenta un trend in linea con l’anno precedente, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria che ha visto la chiusura per mesi di gran parte delle attività ristorative.

Il Gruppo ha annunciato di apprestarsi a distribuire un conguaglio agli allevatori di oltre 600mila euro.

“Un altro anno complesso – ha commentato il presidente della Grifo Carlo Catanossi – in cui si è scelto di privilegiare il sostegno alle aziende dei soci duramente colpite dall’aumento dei costi e, contestualmente, quello alla rete vendita degli agenti che non hanno avuto la possibilità di riscontro al loro lavoro, stante la chiusura perdurante degli esercizi commerciali”.

Nonostante le difficoltà del periodo, il prezzo medio del latte liquidato ai soci si è attestato, ancora una volta e come ormai di consueto, sopra la media nazionale. In questo scenario l’azienda non ha dimenticato di svolgere il proprio ruolo sociale nel territorio; un importante segno di solidarietà è stato dato attraverso la donazione di prodotti alimentari di prima necessità a favore dei profughi ucraini colpito dalla guerra. Ai dipendenti, che in questo periodo difficile hanno dovuto profondere sforzi supplementari, l’azienda ha riconosciuto il premio di produzione.

Il Gruppo interverrà anche a sostegno delle attività sociali, culturali e sportive che, a partire dalla seconda metà del 2021, nonostante il Covid, stanno progressivamente tornando alla normalità.