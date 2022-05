Marco Bocci rivive il mito di Senna al Teatro Don Bosco con “Lo Zingaro”

La Stagione 2021/22 di Gualdo Tadino ospita il popolare attore Marco Bocci con il suo spettacolo “Lo Zingaro. Non esiste curva dove non si possa sorpassare”, in scena venerdì 13 maggio alle 21, al Teatro Don Bosco nell’ambito della stagione di prosa del Comune di Gualdo Tadino.

Un monologo emotivo e appassionante scritto da Marco Bonini, Gianni Corsi e Marco Bocci, che racconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato al mito della Formula 1 Ayrton Senna.

Ricostruendo in parallelo la vicenda personale dello Zingaro e quella di Senna, il racconto rintraccia coincidenze, premonizioni, intuizioni che segnano il destino del pilota. Il primo incontro con Senna, il primo gran premio visto dalla pista, il rapporto con il padre, il primo go-kart, la scelta di correre, il legame profondo con la famiglia e il desiderio di crearne una propria dopo il divertente incontro con la moglie. E ancora Senna, Senna ovunque. Senna è davanti agli occhi dello Zingaro in ogni curva, in ogni scelta. Lo Zingaro cerca se stesso attraverso un legame quasi ossessivo con il grande campione brasiliano morto a Imola il primo maggio 1994.

“Lo Zingaro sono io – rivela Bocci – mio padre era ex pilota e, sin da quando avevo 6 anni, mi portava alle corse, era un accanito fan di Senna e mi ha contagiato. Da allora è iniziata la mia fascinazione per il pilota di Formula 1, sia in maniera simbolica, sia sognando di eguagliarlo, emularlo, finché l’ho visto morire davanti a me. Lo Zingaro si rende conto che non è bene accanirsi nel seguire un mito, è meglio vivere e accettare la propria normalità.”

Per accedere a teatro è necessario indossare la mascherina ffp2.

Per l’acquisto dei biglietti, il Botteghino del Teatro Don Bosco sarà aperto anche sabato 7 maggio dalle 17 alle 19 , tel 346 8547104 (solo negli orari di apertura del Botteghino).

È possibile prenotare telefonicamente al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati vanno ritirati un’ora prima dello spettacolo.

È possibile acquistare i biglietti anche on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it.