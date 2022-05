Al Teatro degli Illuminati di Città di Castello in scena lo spettacolo degli “Abili Speciali”

“Di Vittoria in Vittoria al Tempo del Covid”, lo spettacolo teatrale del gruppo “Abili Speciali” di Gualdo Tadino, è andato in scena domenica 8 maggio al Teatro degli Illuminati a Città di Castello, dietro invito del presidente del locale Comitato, Francesco Serafini, in occasione dell’anniversario dei 130 anni della presenza della Croce Rossa Italiana a Città di Castello.

Il gruppo Abili Speciali nasce nel 2013 da un’idea della delegata dell’area sociale della Croce Rossa Italiana Comitato di Gualdo Tadino Giuliana Calcagni e ha come obiettivo l’inclusione di un gruppo di ragazzi disabili attraverso alcune uscite settimanali programmate. Diverse le attività svolte, tra cui anche alcune vacanze al mare.

Come evoluzione del progetto nel 2017, grazie alla collaborazione del regista Lorenzo Evangelisti, è stata organizzata la Compagnia Teatrale Abili Speciali e di conseguenza è nato lo spettacolo “Di Vittoria in Vittoria”, rivisto ed evoluto poi in “Di Vittoria in Vittoria al Tempo del Covid”, totalmente ideato e scritto dai Volontari del Comitato di Gualdo Tadino insieme a tredici ragazzi con diverse disabilità.

Data la natura inclusiva dello spettacolo, prendono parte ad esso circa 40 persone tra attori volontari, ragazzi con disabilità e altri volontari impegnati nella rete logistica.





























































