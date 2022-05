Ciao Sabrina, e grazie

Una domenica che ha smesso di essere festa nel momento in cui a Gualdo Tadino si è sparsa la notizia della scomparsa di Sabrina Passeri.

Sabrina, che avrebbe compiuto 53 anni il prossimo giugno, era molto nota in città per un motivo che non è mica scontato: era una persona bellissima, di quelle perennemente con il sorriso in viso e pronta ad aiutare gli altri nonostante i suoi problemi di salute.

La sua pagina Facebook, ieri e oggi, è letteralmente esplosa di messaggi di affetto, incredulità e ricordi che stanno spezzando l’anima di tutti. Andando a leggere quelle tracce di memoria di tanta gente, è facile pensare che tutta l’energia riversata nei suoi amici e nelle tantissime persone che ha cercato di aiutare non è andata e non andrà mai persa.

Sabrina ha speso una fetta importantissima della sua vita nel volontariato. Nel suo mondo c’era l’Unitalsi, con i tanti viaggi a Lourdes ad accompagnare malati in cerca di speranza nella fede. Era anche una “clown di corsia”, come vengono chiamati quegli uomini e quelle donne che regalano sorrisi e gioia, colorando le giornate a chi spesso ce l’ha in bianco e nero. Come clown si era data un soprannome particolare, Kida, in ricordo del suo papà, scomparso poco più che trentenne, che tutti chiamavano Kid.

Il paradosso, che ne fa anche la sua grandezza, è che per il suo stato di salute trovava conforto nel dare conforto gli altri.

Sabrina aveva un cuore matto, che alla fine le ha giocato lo scherzo più brutto.

Sabrina aveva un cuore matto, ma lei ha continuato fino alla fine a donarlo sempre e solo agli altri.

Per questo, cara Kida, ti diciamo grazie per tutto quello che hai fatto, perché quando se ne vanno persone come te diventiamo tutti più piccoli e umili, che sono forse gli stati d’animo che ci servono per diventare migliori.