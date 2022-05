L’Istituto “Casimiri” alla finale nazionale di “Debate”

Nei giorni 5 e 6 maggio, la squadra formata dagli alunni Marco Garofoli, Paolo Pompei, Silvia Sorbelli e Serena Luchetti della classe IIIC del Liceo Scientifico “Casimiri” ha partecipato presso il Campus Leonardo da Vinci di Umbertide alla fase finale del torneo nazionale di Debate connesso al progetto “Reti collaborative per didattiche innovative”.

Questo progetto, avviato nel corso del precedente anno scolastico, ha coinvolto circa 150 scuole del territorio nazionale, che si sono impegnate nella sperimentazione di metodologie innovative quali il Tinkering e il Debate.

Per l’Istituto Casimiri non si è trattato peraltro della sola esperienza di quest’anno in competizioni nazionali di Debate, dato che un’altra squadra di ragazzi della IIIC ha partecipato durante il mese di marzo anche alle Olimpiadi regionali, dopo una fase di studio e di sperimentazione in classe della metodologia sotto la guida della professoressa Barbara Scavizzi, che è stata l’insegnante coach delle due squadre in entrambi i tornei.

A Umbertide, dopo il brillante secondo posto ottenuto dalla squadra del “Casimiri” durante la prima fase del torneo delle Reti collaborative svoltasi on line, la gara semifinale e quella finale sono state condotte in presenza, dibattendo la seguente mozione: “Come per le moto di grossa cilindrata, i videogiochi violenti andrebbero vietati ai minori di 21 anni”. Ad aggiudicarsi la vittoria finale del torneo è stata una squadra formata da ragazzi del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme.

Ai ragazzi del Casimiri va dunque il merito di essersi distinti a livello nazionale nella sperimentazione di questa metodologia, riconosciuta dal Miur come una delle avanguardie educative per la sua grande efficacia nel permettere lo sviluppo di competenze trasversali, che coinvolgono il pensiero critico, l’ascolto attivo, la capacità di argomentare e di parlare in pubblico, in modo da preparare gli studenti ad affrontare nel modo migliore le sfide reali che li attenderanno nella loro vita futura.