Martedì 10 maggio consiglio comunale aperto sugli impianti sportivi gualdesi. Ecco come poter intervenire

Si terrà martedì 10 maggio, con inizio alle 16,30 il consiglio comunale aperto sull’impiantistica sportiva a Gualdo Tadino, che era stato richiesto nelle scorse settimane da alcune società sportive del territorio.

In seguito a questa convocazione, il cui oggetto è “Approfondimenti inerenti lo sport, l’impiantistica e le politiche sportive nel territorio gualdese”, la presidente del Consiglio Comunale, Gloria Sabbatini, ha reso note le modalità per poter intervenire al consesso. Lo si potrà fare prenotandosi, entro e non oltre le ore 15,30 di martedì 10 maggio, inviando una email all’indirizzo segreteriasindaco@tadino.it nella quale dovrà essere riportato il nome di chi vorrà prendere la parola, al fine di cadenzare gli interventi stessi.