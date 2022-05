Ricognizione canonica sul corpo del Beato Angelo, patrono della città di Gualdo Tadino.

Per dare luogo a questa operazione, nei giorni scorsi l’urna è stata spostata dalla cripta alla navata centrale, ai piedi dell’altare maggiore, della Basilica Concattedrale di San Benedetto. Le operazioni di trasferimento dalla cappella che accoglie le sue spoglie, inaugurata nel 1924 in occasione delle celebrazioni per il sesto centenario della morte, sono state effettuate da alcuni confratelli della Santissima Trinità.

Ieri pomeriggio il vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino, anche a conclusione della visita pastorale di tre giorni a Gualdo Tadino, ha celebrato una messa in basilica. La ricognizione è effettuata da alcuni medici legali che hanno il compito di esaminare il corpo del Beato Angelo.

COSA E’ LA RICOGNIZIONE CANONICA – Nel caso di individui morti in concetto di santità, la ricognizione è regolamentata da una specifica Istruzione del Dicastero Vaticano Sanctorum Mater.

I motivi che portano a tale operazione sono: accertare l’identità della salma e garantire dunque l’autenticità delle reliquie, constatare lo stato di conservazione del corpo e preservarne i resti per quanto possibile, prelevare parti del corpo o degli indumenti per la preparazione di reliquie.

L’ultima ricognizione canonica sul corpo del Beato Angelo risale al 1961 e nell’occasione avvenne anche la traslazione nell’attuale urna. Fu la fase conclusiva dell’ “Anno Angelano” e la cerimonia di chiusura del 20 agosto 1961 fu presieduta dal cardinale Federico Cento alla presenza di nove vescovi.

Questo il documentario di Angelo Barberini su quella storica giornata. Le riprese esclusive sono del compianto notaio Enzo Sergiacomi.