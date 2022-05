Europa, il “Casimiri” vince un concorso nazionale

“Un’utopia concreta: l’Europa è nata per abbattere muri, non per erigerli” è il titolo del video con cui la classe IV A del Liceo scientifico “Casimiri”, coordinata dalla professoressa Katia Tittarelli, è risultata tra i vincitori del concorso nazionale “L’Europa è nelle tue mani”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento per le politiche europee.

Il progetto è finalizzato ad avvicinare i giovani ad una conoscenza sempre più consapevole del ruolo delle istituzioni europee e delle sfide sempre più complesse che queste devono affrontare in un mondo globalizzato.

A ottanta anni dalla stesura del Manifesto di Ventotene, i valori fondanti a cui si ispirarono i padri dell’Unione europea rimangono tuttora validi, pur dovendo trovare ancora una piena attuazione. Con l’istituzione della Festa dell’Europa, il 9 maggio, si vogliono rilanciare questi obiettivi ai fini della costruzione di un’identità europea solida e duratura.

In questa ottica gli studenti del “Casimiri”, con creatività, impegno e forte motivazione hanno dato forma alle loro idee.