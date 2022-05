Oggi i funerali del dj Sauro Cosimetti. A Valfabbrica proclamato il lutto cittadino

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 15 a Valfabbrica i funerali del noto dj Sauro Cosimetti, scomparso per un malore sabato scorso all’età di 55 anni all’interno della propria abitazione.

Sauro Cosimetti era uno dei più talentuosi e raffinati disc-jockey italiani, resident per tanti anni al Red Zone e apprezzato a livello internazionale.

In occasione delle esequie, il sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli, ha proclamato il lutto cittadino, con tutte le attività sospese fino alle ore 17. Il primo cittadino ha emesso una ordinanza nella quale, “l’amministrazione comunale, raccogliendo la partecipazione di tutta la comunità di Valfabbrica, intende manifestare in modo tangibile il dolore del paese per questa perdita.”

Evidenziato che “l’intero paese è colpito da questa scomparsa e partecipa al lutto” e “considerata la partecipazione attiva alla vita sociale che ha sempre dimostrato Sauro Cosimetti che con il suo impegno artistico nel campo musicale ha portato il nome di Valfabbrica in tutto il mondo“ ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali in segno di cordoglio per la prematura scomparsa.

Bacoccoli ha anche ordinato per l’occasione “l’esposizione delle bandiere dell’Europa e dell’Italia a mezz’asta“ sugli edifici comunali e degli enti pubblici e privati, nonchè degli edifici scolastici. Tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive sono invitati “a esprimere con le modalità che riterranno opportune il dolore della comunità e a sospendere tutte le attività non indifferibili dalle 14.30 alle 17”.

Sauro Cosimetti verrà tumulato nel cimitero di Valfabbrica.

Di seguito un tributo musicale, estratto dal canale YouTube del Red Zone Club.