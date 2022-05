Venerdì al Don Bosco “Lo Zingaro”. Su Erreti ne parlano Marco Bocci e Mario Donnini

“Lo Zingaro – Non esiste curva dove non si possa sorpassare” è lo spettacolo che Marco Bocci porterà in scena venerdì 13 maggio alle ore 21 al Teatro Don Bosco nell’ambito della Stagione di Prosa del Comune di Gualdo Tadino.

E’ un monologo emotivo ed appassionante. Marco Bocci racconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato ad un mito della Formula 1: Ayrton Senna.

A unire teatro e motori ci ha pensato anche Radio Tadino con Elisabetta Scassellati che a Mente Locale (in onda giovedì 12 maggio alle 10,10) ne parlerà con il protagonista Marco Bocci e con la firma storica di Autosprint Mario Donnini.

Una chiacchierata per scoprire un po’ di più dello spettacolo e per conoscere emozioni e passioni che accomunano i due ospiti di Erreti. Mario Donnini è anche autore di due libri sul campione brasiliano.