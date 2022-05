La Giornata Nazionale del Naso Rosso sarà dedicata a Sabrina Passeri

La Giornata Nazionale del Naso Rosso, organizzata dai clown terapeutici Vip di Perugia che si svolgerà domenica 15 maggio al Barton Park di Pian di Massiano a Perugia, sarà dedicata a Sabrina Passeri, la volontaria gualdese scomparsa domenica scorsa i cui funerali, molto partecipati, si sono tenuti mercoledì scorso nella basilica cattedrale di San Benedetto.

Sabrina, nelle diverse di attività di volontariato che svolgeva tra cui anche quella con l’Unitalsi per il trasporto dei malati nei santuari mariani, faceva parte da diversi anni anche di questa importante associazione che, con la “Terapia del Sorriso”, aiuta i bambini a superare il trauma del ricovero in ospedale.

“Quest’anno la Giornata Nazionale del Naso Rosso sarà ancora più speciale, perché interamente dedicata alla nostra meravigliosa e dolce Sabrina Passeri Kida (Kida era il soprannome da clown che si era data in ricordo del suo papà, scomparso poco più che trentenne, che tutti chiamavano Kid, ndr), da sempre un angelo davvero prezioso per tutti noi. Alle ore 16.30 ci sarà uno spettacolo e, a seguire, un momento in suo onore”, scrive l’associazione.

La giornata inizierà alle 10 per concludersi alle 19 e prevede musica, baby dance, narrastorie, gadget, giochi, bolle di sapone e spettacoli.

“Lei, che ci fa occhiolino dalle nuvole. Lei, che amava fortemente questa giornata e che la desiderava tantissimo. Col dolore nel cuore, ma con la voglia di dedicarle tutto il nostro immenso amore”, scrivono ancora gli amici clown.