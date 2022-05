Diadema Edizioni al Salone del Libro di Torino

Undici libri pubblicati a un anno dalla sua costituzione, tra cui quattro romanzi, due raccolte di poesie, un saggio storico, uno di critica letteraria e tre volumi di autrici e autori vari con firme provenienti da molte parti d’Italia.

Questo è il piccolo patrimonio editoriale con il quale Diadema Edizioni allestirà il proprio stand alla XXXIV edizione del Salone del Libro di Torino, che si apre giovedì 19 presso i padiglioni del Lingotto Fiere per chiudersi il prossimo 23 maggio.

Cinque giorni molto importanti per la casa editrice gualdese, non solo e non tanto per la vetrina che la più importante fiera del libro italiana offre ai suoi espositori, quanto per la possibilità di conoscere meglio questo mondo, imparare a muoversi al suo interno, intrecciare relazioni e collaborazioni, aprirsi a nuove idee e opportunità.

Nei cinque giorni del Salone, Diadema presenterà al pubblico anche tre suoi libri, due nuove uscite e uno dei primi romanzi pubblicati lo scorso anno.

Tra le novità, venerdì 20 proporremo il saggio del giornalista e scrittore romano Giommaria Monti, dal titolo “Pasolini- La città dei sensi”, mentre sabato 21 sarà la volta dell’autrice perugina Maria Laura Antonini, con il romanzo “Iussanguinis”. Domenica 22 sarà la volta di Tiziana Scassellati, l’autrice gualdese parlerà del suo romanzo “Niente sarà come prima”.

Un impegno e un investimento notevole quello di Diadema sul Salone di Torino, con il quale è stato siglato un accordo biennale, anche quindi per il 2023 2023, grazie alla disponibilità e sensibilità dimostrata dagli organizzatori verso le nuove realtà editoriali.

Subito dopo l’esperienza piemontese, già la prossima settimana Diadema Edizioni parteciperà alla prima edizione della “Biennale Umbria Letteraria 2022”, che si svolgerà ad Amelia dal 27 al 29 maggio.

ANCHE LA REGIONE UMBRIA PRESENTE A TORINO – Ad esporre al Salone del Libro, con la stessa Regione Umbria che porterà le sue pubblicazioni, saranno oltre trenta gli editori umbri che, non solo metteranno in mostra la loro produzione editoriale più recente, ma presenteranno nello stesso stand, attrezzato con un piccolo spazio presentazioni, le loro novità editoriali, secondo un programma ricco e vario.

“Rispetto alle modalità espositive e alla veste grafica dello stand, contrassegnato dal sigillo “Umbria/Editoria” – sottolinea una nota della Regione – si è scelto di accentuare il rapporto tra editoria e territorio, proprio al fine di trasmettere un’immagine coordinata ed unitaria dell’Umbria e delle sue molteplici risorse, tra le quali, oltre al ricco patrimonio culturale e naturale, vi sono a tutti gli effetti le sue tradizionali attività produttive e, tra queste, naturalmente, il comparto editoriale. Con tale modalità di partecipazione, lo stand ”Regione Umbria – Umbria/Editoria” al Salone del Libro di Torino, rappresenta, quindi, oltre che un importante opportunità di promozione per l’editoria locale, anche un momento significativo per la promozione integrata dell’Umbria”.