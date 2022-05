PD: “Recupero ex Calai: solito bluff Morroniano”

“Se per le forze politiche di opposizione l’obiettivo è, come dichiarato, fungere da pungolo e stimolo per l’amministrazione, non possiamo non fare altrettanto“. Queste le prime parole del comunicato stampa della sezione gualdese del Partito Democratico. “Leggiamo che la città sarebbe in mano a dei ‘demolitori’ o amministratori scellerati – dicono dal PD – ma al di là delle lecite opinioni e considerazioni politiche, non possiamo non intravedere la volontà di spostare l’attenzione rispetto a questioni non più rinviabili, tantomeno sacrificabili per un teatrino politico da campagna elettorale. Chi parla oggi di ripicche politiche e giochi di forza sa bene che le questioni da affrontare sono altre e richiedono scelte chiare e condivise“.

Secondo la segreteria del PD “ritornare sul tema Calai è un atto ormai improcrastinabile nei confronti dei nostri cittadini, ai quali è doveroso chiarire le responsabilità, le intenzioni e le scelte che si stanno attuando. Per quanto attiene il progetto di recupero dell’ex area Calai stiamo assistendo al solito bluff Morroniano. Nel marzo 2021 infatti il Vicepresidente della Regione Umbria Roberto Morroni, insieme all’assessore Coletto, ha presentato quelle che avrebbero dovuto essere le linee di indirizzo ‘per il recupero e la valorizzazione della struttura’, a fronte dei 6,5 milioni di investimenti. Nelle intenzioni della Giunta Regionale c’era la revisione del precedente piano di recupero e l’utilizzo delle due palazzine adiacenti, unitamente all’Easp e a Villa Luzi, per il rafforzamento dei servizi socio-sanitari a livello regionale“.

“A conferma delle nostre perplessità ci sono però i fatti e in primo luogo la proposta pervenuta all’amministrazione locale per quanto attiene un’eventuale realizzazione di una struttura Rems in Umbria, con possibilità di individuare l’ex carcere di Gualdo Tadino. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che nella nota pervenuta vi è espressamente scritto che l’immobile potrà diventare di proprietà dell’Usl ‘mediante permuta con immobili USL da dismettere, a seguito del recupero dell’ex- Ospedale Calai (palazzina a mattoncini o palazzina rosa)’. Sulla natura di tale indicazione si potrebbe disquisire a lungo, visto che per anni si è animatamente discusso della famosa demolizione della stecca come il male assoluto e nel mentre si avanza l’ipotesi della permuta delle due palazzine per altri progetti, sul quale ovviamente non mettiamo in dubbio la bontà, ma del quale le istituzioni cittadine dovrebbero, se non partecipare come parte attiva, almeno essere informate”.

Il PD chiede “trasparenza e chiarezza rispetto alle intenzioni e alle proposte di recupero che, se pur annunciate, aggirano sempre la condivisione con l’amministrazione comunale cittadina, la quale più volte ha aperto ad un serio confronto istituzionale. Per quale motivo non vi è stata mai risposta alle reiterate richieste d’incontro inoltrate all’Assessore Coletto per intavolare un vero e proprio confronto politico-istituzionale? Cosa si cela dietro a questa continua indifferenza? Perché non coinvolgere gli amministratori locali come successo in altre città dove a governare è il centrodestra? Quella che da parte nostra non è mai mancata è la volontà non solo di un confronto, ma di qualsivoglia azione risolutiva per l’area ex-Calai“.

“Quello che vorremmo evitare – conclude il PD – è che tale questione diventi il cavallo di battaglia per le dinamiche elettorali che porteranno alle amministrative 2024, quando invece si potrebbe già oggi agire e accelerare nell’interesse dei gualdesi. Alla luce di ciò non possiamo pertanto non chiedere a chi ci taccia di essere degli scellerati, di dimostrare la capacità di agire e costruire per Gualdo e non per se stessi. Su questi temi, se pur ridondanti, dal canto nostro non smetteremo di accendere i riflettori, dal momento che rappresentano la vera cartina tornasole del fare politica seria“.