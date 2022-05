Via Valsorda, installati due radar per monitorare il traffico

Sono stati installati a Gualdo Tadino, lungo via Valsorda, due dispositivi radar, non autovelox, che avranno lo scopo di controllare il traffico lungo la strada che porta in montagna. I due apparecchi sono indicativamente all’altezza della Piscina Comunale (mappa sotto).

Il monitoraggio del traffico veicolare è eseguito dalla Provincia di Perugia, al fine di poter eseguire la realizzazione di un percorso pedonale da e per San Guido. I radar saranno attivi fino al prossimo 6 giugno. Il comune di Gualdo Tadino evidenzia che gli apparecchi avranno il solo scopo di monitorare l’intensità del traffico e non hanno finalità sanzionatorie.