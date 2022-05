Giochi de le Porte 2022, ecco i temi dei cortei storici

Svelati dalle quattro Porte i temi dei cortei storici che la sera di sabato 24 settembre faranno splendere la città di Gualdo Tadino in occasione della 44esima edizione dei Giochi de le Porte, in programma dal 23 al 25 Settembre 2022.

Eccoli, in ordine di apparizione nell’Arengo Maggiore:

Porta San Donato 1453-1480: i Turchi, la grande paura.

Porta San Benedetto La follia di un Papa in guerra. La vana visione di Pio II Piccolomini, nel febbrile viaggio attraverso le terre umbre (18 giugno – 15 agosto 1464).

Porta San Facondino

Bordone e conchiglia: a Santiago sulle orme di Angelo da Casale.

Porta San Martino

“In color codice”, elemento identificativo della società.

In attesa dei Giochi di Settembre, i giovani portaioli sono in fibrillazione per la disputa del Palio di Primavera, in programma, finalmente in un’edizione completa, Mercoledì 1 e Giovedi 2 giugno.